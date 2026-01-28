Новости

Сибига: Украина и Россия подпишут 20-пунктный мирный план с США по отдельности

Украина и Россия подпишут с США 20-пунктный мирный план по отдельности, без участия стран ЕС, сообщил глава украинского МИД Андрей Сибига в интервью «Европейской правде». Министр отметил, что хотя условия могут измениться, на данный момент обсуждается именно такая конструкция соглашения, передаёт РБК.

«Речь идёт о двустороннем документе, который будут подписывать США и Украина, а также США и Россия. На данный момент обсуждается именно такой формат, но переговоры продолжаются», — пояснил Сибига.

Журналисты обратили внимание, что один из пунктов плана касается вступления Украины в Евросоюз. В ответ министр подчеркнул, что несмотря на отсутствие подписей ЕС, в документе не может быть пунктов, не согласованных с европейскими союзниками.

Сибига также отметил участие европейских представителей в мирном процессе и в договорённостях о гарантиях безопасности. «Важно, что впервые речь идёт именно о термине «гарантии безопасности», а не просто «заверения»», — подчеркнул министр.

Он добавил, что гарантии безопасности для Украины должны иметь юридически обязательный характер, и обратил внимание на необходимость их ратификации, в частности в конгрессе США.

Первоначальная версия мирного плана была представлена США в конце ноября 2025 года. После этого американские представители провели несколько раундов консультаций с Москвой и Киевом по отдельности. Последнюю версию плана из 20 пунктов президенту России Владимиру Путину представили спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Джош Грюнбаум на встрече в Кремле 22 января.

Ранее Уиткофф заявлял, что план разработан совместно США и Украиной, а с Россией он не согласован. В МИД России отметили, что этот план значительно отличается от ранее обсуждавшихся 27 пунктов.

В декабре президент Украины Владимир Зеленский впервые публично озвучил основные положения плана, включая соглашение о ненападении, подтверждение суверенитета Украины и гарантий безопасности. Также речь шла о сокращении численности ВСУ до 800 тысяч человек в мирное время.

Россия настаивает на завершении конфликта через устранение его «первопричин», требуя вывода украинских войск из Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.


