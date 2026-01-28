Розничные продажи алкоголя в России в 2025 году сократились на 9,3%

Розничные продажи алкогольной продукции в России, за исключением пива, сидра, пуаре и медовухи, по итогам 2025 года снизились на 9,3%. Общий объем реализации составил 205,8 млн декалитров, причем наиболее существенное падение зафиксировано в сегменте слабоалкогольных напитков. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования (РАТК).

В 2025 году розничные продажи алкоголя в России (без пива, сидра, пуаре и медовухи) сократились на 9,3% по сравнению с 2024 годом – до 205,8 млн декалитров, рассказали в Росалкогольтабакконтроле. Слабоалкогольные напитки рухнули почти в восемь раз (до 1,53 млн дал), продажи водки упали на 3,6% (73,3 млн дал), коньяк – на 9,2% (15 млн дал), виноградные вина – на 1,9% (56 млн дал), игристые – на 3,2% (22,7 млн дал), ликерные – на 10,7% (1,15 млн дал), плодовые – в четыре раза (2,5 млн дал). Единственный рост – у ликероводочных изделий: +12,7% (18,8 млн дал). Всего, по данным РАТК, крепкого (>9%) алкоголя продано 119,98 млн дал (–1,1%).

– Причины снижения розничных продаж алкогольной продукции носят комплексный характер. При этом наибольшее влияние на продажи оказывает изменение ценовой конъюнктуры. Сюда можно добавить смену потребительских предпочтений, а также введение в 2025 году региональных ограничений, – рассказали в РАТК.

Ранее стало известно, что около половины взрослого населения Иркутской области не употребляет спиртных напитков, еще четверть – выпивает редко, раз в несколько месяцев, по праздникам. Среди мужчин непьющих меньше, чем среди женщин – 41% против 56%, а сельские жители реже горожан исключают из рациона алкоголь – 46% и 51% соответственно.