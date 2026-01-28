Звонки от Сбербанка, ВТБ и Альфа-Банка остались без маркировки

С 27 января «большая четверка» операторов сотовой связи перестала показывать абонентам промаркированные звонки из Сбербанка, ВТБ и Альфа-Банка, как того требуют нормы по борьбе с мошенничеством. Теперь клиенты больше не видят отметку «банк» рядом с номерами телефонов этих финансовых учреждений. Причина проста: банки своевременно не подписали необходимые соглашения с сотовыми операторами, обеспечивающие обязательную идентификацию исходящих звонков, сообщает РБК.

Представители операторов подчеркнули, что изначально было дано достаточно времени корпоративным клиентам, включая крупные банки, для оформления соответствующих документов. Однако ряд компаний упустил этот срок. По словам представителя одного из мобильных операторов, введение новой категории «звонок без маркировки» является вынужденной мерой против тех, кто игнорировал уведомления оператора и отказался подписывать дополнительные договоры.

Подобная ситуация возникла потому, что услуга идентификации звонков регулируется постановлением Правительства РФ, согласно которому такая процедура требует подписания специального договора между оператором и организацией, инициирующей звонки. Несмотря на попытки договориться, некоторые крупнейшие российские банки оказались среди немногих, кто не успел заключить такие соглашения вовремя.

Операторам разрешено взимать плату за данную услугу, поскольку действующими нормативными актами не предусмотрена её бесплатная основа. Это положение вызвало разногласия между финансовыми учреждениями и мобильными операторами. Банки ранее выражали недовольство высокими тарифами на идентификацию звонков, считая стоимость неоправданно завышенной.

Тем не менее, мобильные операторы утверждают, что большая часть корпоративных клиентов успешно заключила соответствующие договоры и теперь работает в рамках правового поля. Они напоминают, что цель введения обязательной идентификации заключается в защите пользователей от мошенничества и повышении прозрачности общения между организациями и гражданами.

Таким образом, операторы придерживаются действующего законодательства и будут продолжать классифицировать незаключившие соглашение компании как отправителей «незарегистрированных» звонков, что приведет к снижению доверия к таким звонкам со стороны потребителей.