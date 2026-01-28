Трамп повесил в Белом доме фотографию с Путиным: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Трамп повесил в Белом доме фотографию с Путиным, банкам и УК в России разрешат собирать долги за капремонт, сотовые операторы прекратили маркировать звонки крупных банков, а в Иркутской области произошла массовая авария. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Гордость Трампа

Президент США Дональд Трамп разместил в Белом доме фотографию, которую ему прислал российский лидер Владимир Путин после исторического саммита на Аляске в августе. Снимок появился в Пальмовой комнате – тамбурном помещении между непосредственно Белым домом и его Западным крылом. Рядом с ним размещается фото Трампа с одной из его внучек.

Звонки без маркировок

Россияне перестали получать звонки от «Сбера», ВТБ и «Альфы» с пометкой «банк». Операторы связи с 27 января отключили их «идентификацию», поскольку финансовые организации не заключили с ними договор на этот сервис. По информации ряда банков, в этом нет необходимости – они звонят клиентам со знакомых им номеров. Маркировка же несет серьезную финансовую нагрузку. Согласно подсчетам экспертов, на эту услугу в год необходимо 11 млрд рублей.

Взыскание долгов за капремонт

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект, в соответствии с которым банки, платежные агенты и управляющие компании смогут взыскивать задолженности и пени с владельцев квартир по оплате взносов на капитальный ремонт. Они также получат право начислять взносы на капремонт и предоставлять документы для их оплаты. Сейчас этими функциями обладают только региональные операторы – местные фонды капремонта.

Опасный лед Байкала

На льду озера Байкал снова зафиксировано происшествие: в районе залива Бирхин в Иркутской области под лед провалился легковой автомобиль с двумя людьми в салоне. Сейчас ведутся их поиски. «Из года в года мы предостерегаем, предупреждаем, сообщаем о трагедиях. И каждый раз находятся люди, уверенные в собственной неуязвимости и крепости льда под машиной. Если б только уверенность могла спасать… Обычно после таких провалов помогать уже поздно. Ледяная вода Байкала не оставляет шансов», – напомнил глава региона, подчеркнув, что выезд на поверхность озера разрешен только на переправах.

Массовая авария

Авария с участием трех автомобилей произошла в Слюдянском районе Иркутской области. На 124-м километре федеральной трассы «Байкал» столкнулись два большегруза и микроавтобус Toyota Hiace с пассажирами, следовавшими из Иркутска в Улан-Удэ. Медицинская помощь понадобилась 12 участникам происшествия – водителю и 11 пассажирам автобуса. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», проводится расследование.