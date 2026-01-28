Новости

Продажи электромобилей в ЕС впервые обошли продажи бензиновых машин

27 января 2026
В декабре 2025 года на рынке Европейского союза произошло знаковое событие: продажи полностью электрических автомобилей впервые превысили объемы реализации машин только с бензиновым двигателем. Об этом пишет зарубежное издание Reuters на данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).

На электрокары пришлось 22,6% новых регистраций, тогда как на бензиновые автомобили – 22,5%. Крупнейшей же категорией на рынке остаются гибридные автомобили всех типов, занявшие 44% доли.

«Пройдет еще около пяти лет, прежде чем полностью электрические автомобили по-настоящему обгонят модели с двигателями внутреннего сгорания по всему региону, но это, тем не менее, начало», – отметил независимый автомобильный аналитик Маттиас Шмидт.

Общий объем продаж новых автомобилей в ЕС, Великобритании и странах ЕАСТ в декабре составил 1,2 млн единиц, что на 7,6% больше, чем годом ранее. По итогам всего 2025 года рынок вырос на 2,4%, достигнув максимального за пять лет показателя в 13,3 миллиона проданных автомобилей.


