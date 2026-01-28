Спрос на трактора и комбайны резко упал: причины кризиса отрасли

Продажа сельскохозяйственной техники в России упала на 21%. Основной причиной стало снижение инвестиций, вызванное высокими процентными ставками Центробанка, сообщает газета "Ведомости".

Согласно данным Ассоциации «Росспецмаш», поставки отечественного оборудования на российский рынок в 2025 году составили всего 155,1 млрд рублей, что на 21% меньше аналогичного показателя предыдущего периода. Экспорт техники также уменьшился на 13%, составив 15,6 млрд рублей.

Спад затронул практически всю линейку выпускаемых машин. Например, продажи зерноуборочных комбайнов и тракторов упали на 31% — до 2211 и 2773 единиц соответственно. Количество проданных плугов снизилось на 2%, до 2283 штук, а сеялок — на 5%, до 3224 единиц. Единственным исключением стали машины для внесения удобрений, спрос на которые вырос на 44% — до 384 единиц.

Это второе последовательное сокращение рынка сельхозтехники. В 2024 году объем поставок составил 237,1 млрд рублей, что было на 13% меньше уровня 2023 года. Ассоциация объясняла этот спад высоким уровнем ключевой ставки Центрального банка, низкой доходностью сельского хозяйства и недостатком финансирования государственных программ поддержки фермеров и машиностроительных компаний.

Ситуация ухудшилась и в течение 2025 года. Только за первые три месяца объемы продаж упали на одну треть — до 38,3 млрд рублей. За первое полугодие показатель упал на 32% — до 75,6 млрд рублей, а за девять месяцев — на 27% до 114,3 млрд рублей.

Министерство промышленности и торговли России подтверждает влияние высоких ставок. Министр Антон Алиханов отметил, что высокие кредитные ставки делают покупку дорогостоящего оборудования менее доступной для сельскохозяйственных предприятий. Он напомнил о программах субсидирования покупки техники через компанию «Росагролизинг» и механизмах льготного лизинга, финансируемых за счёт облигаций Дом.рф.

Данные «Росагролизинга» подтверждают тенденцию сокращения: в 2025 году компания передала в лизинг около 14 тысяч единиц техники общей стоимостью 80 миллиардов рублей, что на 22% меньше в натуральном выражении и на 30% в стоимостном по сравнению с прошлым периодом. Аналогичные тенденции фиксируются и статистическим ведомством Росстатом: за период января—ноября 2025 года производство тракторов сократилось на 26% (до 5567 единиц), а сеялок — на 16% (до 6320 единиц).

Антон Алиханов подчеркнул, что благодаря государственным программам поддержки и скидкам от производителей и дилеров конечная стоимость техники может быть снижена до 70% от изначальной цены. Среди крупных игроков отрасли министр назвал предприятия вроде «Ростсельмаша» и Петербургского тракторного завода, которые способны предлагать дополнительные скидки за счёт накопленных прибылей прошлых лет.

Эксперты считают, что основной причиной снижения закупок является инвестиционный перерыв в сельском хозяйстве после активной фазы обновления парка техники в 2022–2023 годах, поддержанной государственными программами льготного лизинга. Руководитель проекта АПК Strategy Partners Артем Суворов подчёркивает, что ухудшение финансового положения хозяйств вызвано падением цен на зерновые культуры и рост затрат на выращивание, а также значительным ростом кредитных ставок. Всё это привело к переориентации бизнеса с инвестиционных расходов на поддержание текущих операций.