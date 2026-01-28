Новости

Грузоперевозки по России подорожали на 12% по итогам 2025 года

Стоимость автомобильных перевозок грузов по России увеличилась в среднем на 12% в 2025 году, свидетельствуют данные биржи грузоперевозок ATI.SU. Индекс ATI.SU FTL, отражающий изменения цен на перевозки по сотне популярных маршрутов, показал устойчивый рост. Напротив, в 2024 году наблюдалось снижение средних ставок на 8%, сообщает газета "Ведомости".

Особенно заметный рост отмечался на некоторых направлениях. Например, тарифы на маршруте Омск-Новосибирск увеличились на 40%, а направления Москва-Санкт-Петербург и Воронеж-Волгоград подорожали примерно на 30%. Однако по некоторым другим маршрутам, таким как Екатеринбург-Самара и Санкт-Петербург-Великий Новгород, произошло незначительное снижение цен — примерно на 5%.

Повышение стоимости объясняется общим ростом спроса на транспортные услуги и увеличением операционных издержек транспортных компаний, связанных с повышением цен на топливо, техническое обслуживание автомобилей и труд водителей.


