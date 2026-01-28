Рекордные ставки на обвал доллара: инвесторы готовятся к худшему

Трейдеры поставили рекордные суммы на падение доллара США из-за рисков торговой войны и нестабильной политики Вашингтона, сообщает Bloomberg.

Участники мирового валютного рынка активно инвестируют в опционные контракты, рассчитывая заработать на дальнейшем снижении курса доллара. Согласно оценкам аналитиков, если ожидания подтвердятся, американская валюта достигнет минимального значения за последние четыре года, передаёт ТАСС.

Сейчас доллар занимает последнее место среди десяти основных мировых валют развитых экономик (G10). Агентство Bloomberg подчеркивает, что это отражает фундаментальное изменение настроений инвесторов, традиционно рассматривавших американский доллар как надёжный актив для сбережения капитала. Основными факторами давления на валюту выступают растущие риски увеличения бюджетного дефицита США, обострение торговых конфликтов, а также быстрый переход инвесторов в защитные активы, такие как золото и альтернативные инструменты.

Старший аналитик датского банка Danske Bank A/S Йеспер Фьярстедт заявил, что неопределённость внутренней политики Соединённых Штатов негативно влияет на привлекательность доллара. Эксперт добавил, что недавняя динамика усилила премию за политические риски на финансовом рынке.

Российские аналитики, опрошенные изданием «Ведомости», отмечают, что давление на американскую валюту сохранится и в будущем году. Основные факторы риска включают проводимую президентом Трампом протекционистскую экономическую политику, смягчённую монетарную политику Федерального резерва США, увеличение государственного долга Америки, а также стремление инвесторов размещать капитал в быстроразвивающихся экономиках и высокодоходных инструментах.