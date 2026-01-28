Новости

Рекордные ставки на обвал доллара: инвесторы готовятся к худшему

Трейдеры поставили рекордные суммы на падение доллара США из-за рисков торговой войны и нестабильной политики Вашингтона, сообщает Bloomberg.

Участники мирового валютного рынка активно инвестируют в опционные контракты, рассчитывая заработать на дальнейшем снижении курса доллара. Согласно оценкам аналитиков, если ожидания подтвердятся, американская валюта достигнет минимального значения за последние четыре года, передаёт ТАСС.

Сейчас доллар занимает последнее место среди десяти основных мировых валют развитых экономик (G10). Агентство Bloomberg подчеркивает, что это отражает фундаментальное изменение настроений инвесторов, традиционно рассматривавших американский доллар как надёжный актив для сбережения капитала. Основными факторами давления на валюту выступают растущие риски увеличения бюджетного дефицита США, обострение торговых конфликтов, а также быстрый переход инвесторов в защитные активы, такие как золото и альтернативные инструменты.

Читайте также:

Трамп заявляет, что с долларом всё «в порядке», несмотря на четырехлетний минимум
28 января 2026
Доллар держится на грани трёхлетнего минимума: возможен разворот?
27 января 2026

Старший аналитик датского банка Danske Bank A/S Йеспер Фьярстедт заявил, что неопределённость внутренней политики Соединённых Штатов негативно влияет на привлекательность доллара. Эксперт добавил, что недавняя динамика усилила премию за политические риски на финансовом рынке.

Российские аналитики, опрошенные изданием «Ведомости», отмечают, что давление на американскую валюту сохранится и в будущем году. Основные факторы риска включают проводимую президентом Трампом протекционистскую экономическую политику, смягчённую монетарную политику Федерального резерва США, увеличение государственного долга Америки, а также стремление инвесторов размещать капитал в быстроразвивающихся экономиках и высокодоходных инструментах.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "#доллар #валюта #евро Прогноз курса доллара. Прогноз курсов валют":
Все материалы сюжета (1441)


Реклама на сайте

Туризм 2026, последние новости
Пассажиропоток аэропорта Красноярск в 2025 году превысил 4,2 млн человек
Пассажиропоток аэропорта Улан-Удэ вырос на 12% по итогам 2025 года
Огромная трещина образовалась во льду Байкала
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес