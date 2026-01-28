Новости

В крещенские морозы в Приангарье зафиксированы рекордные пики потребления электроэнергии

В дни аномальных крещенских морозов в Иркутской области был установлен новый зимний рекорд потребления электроэнергии. 21 января нагрузка в сетях Иркутской электросетевой компании достигла 9,47 гигаватт, что на 7,3% превысило пиковые показатели прошлой зимы.

Читайте также:

В Иркутской области после аномальных морозов пришло потепление
27 января 2026
Иркутские энергетики подвели итоги очередной волны холодов
26 января 2026

«Избежать серьезных аварийных ситуаций и пройти пиковые значения без событий колоссального масштаба помогла своевременная качественная подготовка к зиме», – отметил исполняющий обязанности генерального директора ИЭСК Илья Бриллиантов.

В частности, в 2025 году компания нарастила более 500 МВт трансформаторной мощности и провела реконструкцию сотен километров линий электропередачи.

При этом экстремальные нагрузки в сочетании с морозами до -35 градусов все же приводили к локальным авариям на линиях. Специалисты компании оперативно устраняли повреждения, а для временного снабжения потребителей в ходе работ использовались дизель-генераторы. В поселке Маркова, по словам руководства ИЭСК, аварийная ситуация была ликвидирована за 4 часа в условиях сильного холода.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2026, последние новости
Пассажиропоток аэропорта Красноярск в 2025 году превысил 4,2 млн человек
Пассажиропоток аэропорта Улан-Удэ вырос на 12% по итогам 2025 года
Огромная трещина образовалась во льду Байкала
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес