Производитель пиломатериалов из Иркутской области расширит зарубежные рынки сбыта

Представители правительства Иркутской области встретились с заместителем генерального директора по связям с государственными органами компании «Илим Тимбер» Святославом Бычковым. Стороны договорились, что производитель пиломатериалов при поддержке властей расширит зарубежные рынки сбыта, а также будет обеспечен лесосырьевой базой.

«Договорились, что со своей стороны поможем компании в организации встречи с представителями консульств стран, работающих в регионе, для поиска новых покупателей за рубежом. Вопрос поддержки лесопереработчика будет проработан совместно со специалистами Российского экспортного центра. Также рассмотрим различные варианты возможности расширения лесосырьевой базы для предприятия», – рассказал губернатор Игорь Кобзев.

Предприятие «Илим Тимбер» выпускает хвойные пиломатериалы под маркой «Тайга», а отходы направляет на целлюлозно-картонный комбинат. Завод производит 230 тысяч кубометров фанеры и 600 тысяч кубометров пиломатериалов в год. Является одним из крупнейших производителей пиломатериалов в России. Промплощадки располагаются в Братске и Усть-Илимске.