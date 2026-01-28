Трамп заявляет, что с долларом всё «в порядке», несмотря на четырехлетний минимум

Президент США Дональд Трамп заявил, что доллар «в порядке», и он не беспокоится по поводу его текущего снижения. Об этом он сообщил журналистам во время визита в штат Айова, где участвовал в предвыборном митинге, передаёт РБК.

Во вторник спотовый индекс доллара Bloomberg Dollar Spot Index (BBDXY) опустился на 0,4%, достигнув минимальной отметки с марта 2022 года. Доллар США демонстрирует непрерывное снижение уже четвёртый день подряд, особенно заметно слабея против японской йены.

Комментируя ситуацию, Трамп подчеркнул, что предпочёл бы позволить валюте стабилизироваться естественным путём, без внешнего вмешательства. «Я хотел бы, чтобы доллар нашёл свой естественный уровень, и это было бы справедливо», — пояснил президент. Вместе с тем он отметил, что обладает возможностью влиять на курс доллара, заставляя его колебаться подобно игрушке йо-йо, однако признал, что такой сценарий нежелателен.

Между тем, агентство Bloomberg сообщило, что трейдеры, занимающиеся торговлей долларами, делают наибольшие ставки на дальнейшую девальвацию американской валюты с момента начала сбора подобной статистики в 2011 году. Причиной этому служит общая нестабильность политической среды в Соединенных Штатах.

Аналитики указывают, что негативные настроения охватывают не только краткосрочных спекулянтов, но и инвесторов, демонстрирующих наивысший уровень сомнений относительно долгосрочной перспективы доллара с весны прошлого года.

«Нестабильная внутренняя политика США безусловно отрицательно отражается на курсе доллара», — прокомментировал старший аналитик Danske Bank A/S Йеспер Фьярстедт. Он указал, что недавние события, вызвавшие повышение политических рисков, оказали дополнительное давление на национальную валюту.