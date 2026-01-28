Названа причина массовой аварии в Иркутской области с 12 пострадавшими

Накануне в Иркутской области случилось ДТП с участием трех транспортных средств. Во время инцидента пострадали 12 человек. Госавтоинспекция региона озвучила предварительную причину аварии.

Фото: Госавтоинспекция Иркутской области

«Предварительно, водитель большегруза, следуя со стороны Республики Бурятия, не выбрал безопасную скорость, в результате чего его полуприцеп вынесло на встречную полосу, по которой двигался пассажирский микроавтобус. После этого общественный транспорт отбросило на грузовую машину, двигающуюся попутно по правой полосе», – отметили в региональной Госавтоинспекции.

Инцидент зафиксирован на 124-м километре федеральной трассы «Байкал». В настоящее время пять человек госпитализированы, один из них – водитель – находится в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», проводится расследование.