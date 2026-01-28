Полицейские в Иркутске вернули китайским туристам кошелек со 100 тысячами рублей

Сотрудники полиции в Иркутске нашли кошелек с деньгами, а позже разыскали его хозяйку. Она оказалась туристкой из Китая.

«На остановке общественного транспорта в центре города Иркутска мои коллеги нашли бумажник, в котором находилось 100 тысяч рублей. Чтобы установить владельца, полицейские изучили записи камер видеонаблюдения. Оказалось, что две девушки выходили из автобуса, и одна из них случайно уронила кошелек», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

После этого патрульные прошли несколько кварталов, опрашивая возможных очевидцев. Их поиски увенчались успехом: охранник одного из торговых павильонов сообщил, что недавно видел схожих по описанию девушек. Вскоре их нашли и передали кошелек. Его хозяйка очень обрадовалась и сердечно поблагодарили сотрудников полиции за оперативные и профессиональные действия.