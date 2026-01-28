Новости

Дональд Трамп разместил в Белом доме совместную фотографию с Владимиром Путиным

Президент США Дональд Трамп разместил в Белом доме официальную, на которой он запечатлен вместе с российским лидером Владимиром Путиным. Снимок был сделан во время исторического саммита на Аляске, состоявшегося в августе 2025 года, и позже направлен Путиным Трампу.

<p>Фото пресс-службы Кремля</p>

Как установило РИА Новости, фотография, которая сейчас висит в Белом доме, по размеру и композиции полностью совпадает с тем снимком, который Путин отправил Трампу после саммита на Аляске. Ранее этот снимок Трамп уже демонстрировал в своем Овальном кабинете 22 августа.

Фотография размещена в вестибюле, соединяющем Западное крыло Белого дома с резиденцией президента. Информацию о ее расположении первоначально опубликовала в социальной сети X журналистка PBS Элизабет Ландерс, приложив к посту соответствующее изображение.

Напомним, что саммит «Россия – США» на Аляске прошел 15 августа 2025 года в Анкоридже. Представители стран обсуждали поиск путей завершения российско-украинского конфликта. Трамп назвал переговоры «очень продуктивными», но подчеркнул, что окончательных договоренностей по некоторым вопросам пока нет.


