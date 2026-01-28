Новости

Фицо объявил вероятную дату окончания конфликта на Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обозначил возможные временные рамки завершения конфликта на Украине, назвав ориентировочную дату — 1 ноября 2027 года. Эти прогнозы были высказаны в контексте решения Евросоюза относительно постепенного отказа от поставок российского газа, передаёт газета "Ведомости".

Совет ЕС окончательно одобрил запрет на ввоз российского трубопровода и сжиженного природного газа с конкретными датами полного прекращения импорта. Однако, несмотря на эти меры, Фицо подчеркивает необходимость сотрудничества с Россией после завершения конфликта, указывая на важность возобновления деловых связей.

Кроме того, Фицо высказал свое мнение касательно разрыва энергетической зависимости от России, считая такой подход экономически губительным. Это мнение поддерживается рядом немецких политиков и экономистов, которые считают недопустимым резкий отказ от российских энергоресурсов.


