Тракториста из Шелехова обвинили в смерти двоих рабочих на производстве

50-летний житель города Шелехова Иркутской области предстанет перед судом. Он обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, что повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц.

Фото: прокуратура Иркутской области

По данным региональной прокуратуры, минувшим летом тракторист муниципального унитарного предприятия, получив задание от руководства, управлял специальным монтажным подъемником с люлькой, не убедившись в правильности ее присоединения, во время выполнения работ по спилу и валке аварийных деревьев между многоквартирными домами в шестом квартале.

«В нарушение установленных правил безопасности обвиняемый допустил одновременно в одноместную люльку двоих рабочих для проведения высотных работ с превышением ее грузоподъемности. В результате люлька сорвалась со стрелы и упала с высоты более чем 7,8 метра на землю. С полученными травмами пострадавшие доставлены в Шелеховскую районную больницу, где спустя несколько дней оба мужчины в возрасте 41 года и 45 лет скончались», – пояснили в надзорном ведомстве.

Уголовное дело направлено прокуратурой в Шелеховский городской суд для рассмотрения по существу.