Tenet нацелился на 140 тысяч продаж в 2026 году

Tenet ставит амбициозные цели по продажам автомобилей в 2026 году. Как сообщил операционный директор бренда Илья Перминов, автопроизводитель намерен увеличить объем реализации до более чем 140 тысяч единиц, заняв долю около 10% на российском рынке. Этот показатель позволит бренду войти в тройку лидеров среди отечественных производителей автомобилей, сообщает ТАСС.

Компания видит потенциал роста благодаря расширению линейки продуктов и активному развитию инфраструктуры продаж. Среди факторов успеха выделяются увеличение объема производства на предприятии в Калуге, стабилизация экономики и восстановление покупательского спроса. Тем не менее, возможны препятствия в виде инфляции и высоких процентных ставок.

Для достижения поставленных целей Tenet готовится запустить новую модель — кроссовер Т9, а также обновить существующие модели Т4 и Т8. По итогам сентября - декабря было продано 33,484 тыс. автомобилей Tenet.

«Отдельно развиваем канал онлайн-продаж, через него продано с сентября по декабрь 2025 года 1,198 тыс. автомобилей, в частности, на популярных российских маркетплесах», – добавил Перминов. Корпоративным клиентам, в основном – для такси, было продано 4,932 тыс. машин.

Tenet был запущен совместными усилиями российской группы компаний "АГР Холдинг" и китайского производителя Defetoo в феврале 2025 года. Производственные мощности расположены в Калужской области, Санкт-Петербурге и Московской области, что позволяет эффективно покрывать потребности внутреннего рынка.