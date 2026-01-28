Инфляция в Иркутской области снизилась до 5,9% по итогам 2025 года

Темпы роста потребительских цен в Иркутской области продолжают замедляться. Годовая инфляция в декабре 2025 года снизилась до 5,9%, тогда как в целом по стране этот показатель опустился до 5,6%.

В декабре в регионе заметнее подешевели услуги зарубежного туризма, чему способствовало увеличение числа прямых авиарейсов в азиатские страны. Также снизились цены на бензин и дизельное топливо. Тем не менее, в годовом выражении стоимость услуг в Иркутской области осталась на повышенном уровне.

«Чтобы годовая инфляция продолжала устойчиво замедляться, общий спрос в экономике должен расти сдержаннее. Для этого необходимо продолжительное время поддерживать высокие ставки по депозитам и кредитам», – прокомментировал управляющий отделением Иркутск Банка России Игорь Коржука.

При этом он добавил, что по прогнозу регулятора, инфляция опустится до 4-5% в 2026 году.

Ранее стало известно, что инфляция выше среднероссийской отметки в 5,6% зафиксировали в 59 регионах страны. Сильнее всего цены выросли на Камчатка (9,48%). В первую пятерку также вошла Республика Бурятия (7,6%).