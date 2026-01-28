Паводки и подтопления грозят Иркутской области из-за обилия снега и высокой толщины льда

Власти Иркутской области проводят плановую подготовку к весеннему паводкоопасному периоду и ледоходу. На заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям было отмечено, что в текущем сезоне запасы снега и толщина льда на водоемах превышают средние многолетние значения, что требует повышенного внимания.

«По данным метеорологов, в этом сезоне запасы снега и толщина льда на водоемах выше средних значений, поэтому подготовке к паводкоопасному периоду необходимо уделить особое внимание», – заявил первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов. Он подчеркнул, что у региона есть опыт ликвидации последствий таких ситуаций, и этот опыт необходимо учитывать.

На реализацию противопаводковых мероприятий в 2026 году заложено более 53,5 млн рублей из средств областного бюджета.

На заседании отдельно обсудили подготовку на территориях Иркутского муниципального образования, Шелеховского и Баяндаевского районов. Мониторинг показал, что карты-накопители бывшего «Байкальского целлюлозно-бумажного комбината» находятся в удовлетворительном состоянии.