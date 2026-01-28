Новости

Туристка погибла на льду Байкала

В Ольхонском районе Иркутской области на льду озера Байкал произошло происшествие, повлекшее гибель человека. По информации прокуратуры Иркутской области, в местности Маломорец опрокинулся автомобиль УАЗ, в салоне которого находилась женщина-туристка, скончавшаяся в результате инцидента.

По предварительным данным, водитель внедорожника УАЗ, перевозивший туристов, заехал в расщелину во льду, в результате машина перевернулась. От полученных травм женщина скончалась на месте до приезда бригады медиков. Со слов очевидцев, остальные пассажиры не пострадали. Данные сведения будут проверены.

При наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования. Речь идет о мерах в сфере обеспечения безопасности пассажирских перевозок и оказания туристических услуг на территории района.


