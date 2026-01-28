Почти 2 000 студентов из Иркутской области поступили в вузы в 2025 году с помощью образовательных кредитов

В 2025 году образовательные кредиты Байкальского банка помогли поступить в вузы и колледжи 2000 студентам Иркутской области — это в полтора раза больше, чем в 2024 году.

Чаще всего образовательной поддержкой пользовались молодые люди 18–21 года. За ними следуют школьники старших классов, а на третьем месте по популярности образовательные кредиты у людей в возрасте от 25 до 44 лет. И 52 студента решили получить новое образование в возрасте от 45 лет.

Из них в вузах решили учиться 1350 человек, а получить новую профессию в сузах — 646 студентов.

Август традиционно стал наиболее популярным месяцем для подачи заявок на образовательные кредиты: примерно две трети всех договоров были подписаны именно в этот период

«Востребованность образовательных кредитов в том, что знания и диплом люди могут получить сейчас, а погашать задолженность уже после окончания учебы и устройства на работу. Студентам предоставляется возможность спокойно осваивать учебную программу выбранного вуза или колледжа, поскольку кредит выдаётся на выгодных условиях: процентная ставка составляет всего 3% годовых. Причем, первые несколько лет студенты выплачивают лишь небольшую долю начисленных процентов, а остальная сумма покрывается за счет государственных субсидий», — Юлия Кальвина, Управляющий Иркутским отделением Сбербанка.

«Я всегда мечтала стать врачом, но платное обучение казалось неподъёмным. Когда узнала про образовательный кредит, сначала переживала — всё-таки серьёзное решение. Но оформила через приложение, всё получилось просто и быстро. Сейчас я чувствую, что по-настоящему отвечаю за свой выбор. Это моя учеба, моя цель и моя ответственность. И от этого даже учиться хочется больше — я знаю, ради чего стараюсь», — Лика Горбунова, студентка Иркутского государственного медицинского университета.

Образовательный кредит можно взять на оплату одного семестра, года или всего обучения целиком. При этом льготная ставка годовых действует на весь срок кредита. Все время обучения и еще девять месяцев после окончания заемщик платит только часть процентов по кредиту. Возвращать основной долг можно в течение последующих 15 лет. Погасить кредит досрочно можно в любой момент без комиссии.

Если у студента изменились обстоятельства, например, подорожало обучение или нужно взять академический отпуск, изменить условия кредита можно самостоятельно через веб-версию Сбербанка Онлайн.