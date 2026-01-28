Нижнеудинский район получил усиленное 4G-покрытие

Жители Нижнеудинского района Иркутской области получили более надёжное покрытие телеком-сети и улучшенный приём LTE‑сигнала. Это стало возможным благодаря модернизации оборудования, проведённой инженерами МегаФона.

Основная часть обновлений прошла в Нижнеудинске, работы также затронули Алзамай и деревню Тони. Специалисты перевели ряд частот предыдущего поколения в современный стандарт. Кроме того, на базовые станции добавили высокочастотный диапазон LTE, которой влияет на ёмкость сети и скорости интернета – другими словами большее количество устройств теперь могут одновременно ловить сигнал и оперативно загружать данные.

Благодаря обновлению оборудования абонентам стало комфортнее звонить близким в любой момент, совершать онлайн-покупки, получать государственные и банковские услуги, готовиться к учёбе и работе, находить нужную информацию в интернете.

«Мы последовательно улучшаем качество связи в городах и посёлках Приангарья. За прошедший год наша техническая служба построила и модернизировала более 340 станций по всему региону. Это не просто цифры, а реальная поддержка развития территорий и жизни наших абонентов», — отметил Алексей Михайлов, директор МегаФона в Иркутской области.