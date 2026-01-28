Лесозаготовительное предприятие стало первым участником федеральном проекта «Производительность труда» в 2026 году

ООО «Атлант» стало первым предприятием региона, присоединившимся к федеральному проекту Производительность труда. Как сообщает Региональный центр компетенций, оператор реализации федпроекта в Приангарье, компания входит в холдинг, который реализует полный технологический цикл — от заготовки древесины до глубокой переработки и поставки готовой продукции потребителям в России и за рубежом. Лесозаготовка ведётся в Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Нижнеилимском районов Иркутской области.

Фото из архива компании

«В последние годы лесоперерабатывающая отрасль Иркутской области активно трансформируется: на смену ручному труду приходит высокий уровень автоматизации, ключевым фактором становится квалификация персонала. Участие в федеральном проекте «Производительность труда» предусматривает комплексную диагностику производственных процессов, внедрение инструментов бережливого производства, обучение управленческих и производственных команд, а также тиражирование лучших практик», — говорит министр экономического развития и промышленности Иркутской области Виктор Цишковский.

Фото из архива компании

ООО «Атлант» является старейшим лесозаготовительным подразделением холдинга «Инновации». Предприятие ведёт заготовку древесины с 2014 года на лесных участках северных районов Иркутской области. Материнская компания придерживается принципов максимально эффективного использования древесины. Побочные продукты переработки — опилки и щепа — используются для производства древесных топливных гранул, применяемых в системах отопления. Летом 2025 года на полях Петербургского международного экономического форума между Правительством региона и компанией было заключено соглашение о сотрудничестве при реализации ими инвестиционных проектов. В рамках соглашения компания намерена построить цех сухой сортировки пиломатериалов.

Фото из архива компании

«Атлант» стал 12-м предприятием лесоперерабатываюшего комплекса в составе участников федпроекта из Иркутской области. У команды Регионального центра компетенций большой опыт по внедрению инструментов бережливого производства в данной сфере, так что команда ООО «Атлант» уже ждёт, когда мы приступим к первому этапу — этапу обучения. Далее предстоит анализ всех составляющих производственного процесса на выбранном участке и создание плана оптимизации», — объясняет руководитель РЦК Андрей Савченко.

Напомним, с 2025 года федеральный проект «Производительность труда» вошёл в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». За время его реализации участниками проекта стали 107 производственных, обрабатывающих, торгово-сервисных компаний. Половина из них относится к обрабатывающим производствам, по 18% у сфер строительства и торговли, доля гостиниц и общепита составляет 9%, 5% участников относятся к сфере транспортировки и хранения. Бесплатные методические материалы по бережливому производству можно найти на ИТ-платформе «Производительность.рф». А следить за событиями федпроекта и новостями предприятий, которые в нём участвуют, вы можете в телеграм-канале РЦК либо в сообществах в ВК и ОК.