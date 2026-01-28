Выдача ипотечных кредитов в России в декабре 2025 года достигла максимума за год

Российский рынок ипотечного кредитования завершил 2025 год на рекордно высоких показателях. В декабре банки выдали 162,81 тыс. кредитов на покупку жилья, что на 47% больше, чем в ноябре, а в годовом выражении рост составил 148%. Данные приводит «Объединенное кредитное бюро».

Объем выданных средств в декабре также стал максимальным за год и достиг 776,81 млрд рублей. Этот показатель вырос на 53% по сравнению с ноябрем и в 2,8 раза по сравнению с декабрём 2024 года.

Доля кредитов на новостройки и вторичное жилье по количеству выровнялась, составив по 50%. При этом по объему средств лидировали кредиты на покупку квартир в новостройках, на которые пришлось 61% от общей суммы. Средний размер ипотечного кредита в декабре достиг исторического максимума, составив 4,77 млн рублей.

«Что касается пика ипотечного кредитования в декабре, он связан, конечно же, с рекордными выдачами ссуд на покупку жилья по льготным программам: граждане старались успеть воспользоваться господдержкой на фоне новости об изменении с февраля 2026 года условий по семейной ипотеке», – считает Михаил Алексин, генеральный директор «Объединенного кредитного бюро».

Эксперт также заявил, что в конце года начал реализовываться спрос тех заемщиков, которые в 2024-2025 годах покупке недвижимости предпочли накопительную стратегию и до лучших времен разместили сбережения на вкладах.