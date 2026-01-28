Новости

Фонд «Вклад в будущее» и Сбер инвестируют 90 млн рублей в 300 студентов-новаторов в проекте «Маяки»

Сбер совместно с Благотворительным фондом «Вклад в будущее» объявили о старте всероссийского проекта «Маяки» — программы для студентов, готовых стать лидерами нового поколения. Цель проекта — выявить и поддержать самых талантливых и целеустремлённых студентов-новаторов со всей страны.

<p>Фото предоставлено пресс-службой Байкальского Сбербанка</p>

По итогам проекта в ТОП-300 войдут авторы лучших решений — каждый из них получит единовременную выплату 300 000 рублей. Кроме того, финалистам откроется доступ к ключевым конференциям и закрытым встречам с лидерами Сбера.

«В “Маяках” мы даём ребятам по всей стране опору: ресурс для экспериментов, прямой доступ к людям, которые строят большие продукты и меняют индустрии, и среду, где можно говорить честно, получать сильную обратную связь и превращать амбициозные идеи в проекты, которые масштабируются на миллионы людей», — Ольга Цуканова, управляющий директор — руководитель Дирекции академических партнёрств Сбера.

«Миссия фонда — дать людям возможность уверенно ориентироваться в быстро меняющемся мире и отвечать на вызовы XXI века. Мы работаем с молодыми лидерами, которые осваивают новые подходы к обучению, выстраивают диалог с ведущими экспертами индустрии и получают опыт принятия стратегических решений, влияющих на развитие общества и экономики. Программа “Маяки” — это поддержка тех, кто готов осознанно смотреть в будущее и вносить реальный вклад в развитие страны», — Пётр Положевец, Исполнительный директор Фонда «Вклад в будущее».


