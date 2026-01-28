Музей ИНК вошел в топ-30 рейтинга корпоративных музеев России

В итоговом списке музей ИНК представлен на одной строке с Музеем городского хозяйства Москвы, музейным городом ВДНХ и музеем филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим».

Фото предоставлено пресс-службой ИНК

Всего в рейтинге приняли участие 240 корпоративных музеев со всей России. Места распределялись по совокупным показателям за период 2018–2025 годов, включая призовые места по итогам экспертной оценки профессионального уровня проектов и активное участие в премии.

Музей ИНК знакомит посетителей с историей поиска и разведки нефти в Восточной Сибири, геологией региона, развитием бурового направления и ключевыми этапами добычи, подготовки и переработки нефти. Первый зал музея открылся в 2015 году и был реконструирован в 2023 году. В экспозиции представлена коллекция кернов и минералов.

В 2021 году начал работу второй, мультимедийный зал. Значительная часть экспозиции посвящена промышленным объектам в Усть-Куте, включая Иркутский завод полимеров. Сегодня зал служит площадкой для профориентационных и просветительских посещений школьников, студентов и жителей Иркутска.

Корпоративный музей ИНК стабильно показывает высокие результаты в профильных конкурсах и проектах национальной премии «Корпоративный музей»: в 2022 году он получил два вторых места в номинациях «Лучший музейный видеофильм» и «Новая экспозиция», в 2023 году был отмечен премией в номинации «Лучшие образовательные проекты» за детскую программу «В поисках черного золота», а в 2025 году занял второе место в номинации «Выставка года» и третье — в номинации «Музейный интернет‑проект и мультимедийный проект».