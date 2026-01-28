Белый дом опроверг слухи о принуждении Украины к уступкам по Донбассу

Белый дом отверг сообщения Financial Times о том, что США пытаются принудить Киев к уступкам по Донбассу России, назвав эти утверждения ложными. Источник Reuters подтвердил, что Соединённые Штаты не называют конкретные условия мирного соглашения по Украине, передаёт РБК.

Ранее FT сообщила, что Белый дом дал понять Украине, что гарантии безопасности зависят от подписания мирного соглашения, включающего отказ от Донбасса в пользу России. Также газета писала, что США готовы увеличить поставки вооружений Украине в мирное время при условии вывода войск из контролируемых районов Донбасса.

В ответ Белый дом назвал публикацию FT «абсолютной ложью» и обвинил издание в том, что оно позволяет анонимным источникам подрывать мирный процесс.

На прошлой неделе Reuters со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, сообщил, что президенты США и России согласовали на переговорах на Аляске «формулу Анкориджа», предполагающую российский контроль над всей территорией Донбасса и заморозку линии фронта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что территориальные вопросы, включённые в «формулу Анкориджа», имеют принципиальное значение для Москвы.

Трёхсторонние переговоры России, Украины и США прошли в Абу-Даби 23–24 января в закрытом режиме. Российскую делегацию возглавил адмирал Игорь Костюков, в состав вошли представители Минобороны. Украину представляли глава делегации Рустем Умеров, глава офиса президента Кирилл Буданов, лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и другие. Соединённые Штаты были представлены спецпосланником Стивом Уиткоффом, зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером и министром армии Дэном Дрисколлом.

Основной темой переговоров стал территориальный вопрос. По итогам встречи все стороны назвали переговоры конструктивными и выразили готовность к их продолжению.

Москва настаивает на выводе украинских войск из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, а также признает эти территории и Крым частью России. Вашингтон предлагает создать демилитаризованную зону как компромисс. Киев рассматривает вариант заморозки конфликта по текущей линии фронта и вывод российских войск с ряда других областей. Путин заявил, что Донбасс и Новороссия перейдут под контроль России любым путем — военным или дипломатическим.