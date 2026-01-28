В топ произведений Чехова у иркутских читателей вошли «Вишневый сад» и «Палата №6»

Цифровая экосистема МТС и книжный сервис «КИОН Строки» накануне дня рождения Антона Павловича Чехова проанализировали литературные предпочтения жителей Иркутской области среди работ писателя.

Самым читаемым произведением Чехова в Иркутской области оказалась последняя работа автора – пьеса «Вишневый сад». Также иркутяне активно читали повесть «Палата №6» – у нее второе место. «Бронза» у рассказа русского классика – «Бабье царство». В топ книг Чехова вошел также сборник повестей и рассказов «Не тлетворные мысли».

В целом, вкусы иркутских читателей похожи на предпочтения жителей других сибирских регионов, но есть и отличия. Так, в Красноярском крае в списке фаворитов оказалось «Письмо к ученому соседу» и другие юмористические рассказы, а в Новосибирской области – повесть «Драма на охоте».

Аналитики МТС отметили, что произведения Чехова популярны у читателей всех возрастов – иркутяне от 18 до 65 лет единогласно выбирали пьесу «Вишневый сад». При этом, женщины в возрасте от 18 до 34 лет также активно читали «Палату №6», а мужчины этого же возраста предпочитали рассказ «Дама с собачкой».