Погибшая на Байкале туристка приехала в регион из Китая

В Ольхонском районе Иркутской области на льду озера Байкал произошло происшествие, повлекшее гибель человека. По информации прокуратуры Иркутской области, в местности Маломорец опрокинулся автомобиль УАЗ, в салоне которого находилась женщина-туристка, скончавшаяся в результате инцидента.

«От полученных травм женщина скончалась на месте до приезда бригады медиков. Еще двое пострадавших доставили в Еланцы в Ольхонскую районную больницу. У одной женщины травма шеи, у второй – поверхностная травма головы, обе в госпитализации не нуждаются. Водитель не пострадал. Всего в салоне находилось 10 туристов, все – иностранные граждане. О произошедшем проинформировали Генеральное консульство Китайской Народной Республики», – сообщил в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

По факту гибели туристки Эхирит-Булагатским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

«Эта трагедия вновь напомнила, что лед Байкала очень коварен, так как толщина льда везде разная, часто появляются трещины. Выход и выезд на лед вне официальных переправ опасен для жизни, это может закончиться бедой», – добавил глава региона.