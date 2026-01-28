Самый длинный вязаный шарф в Иркутской области передан на хранение в городской музей

Уникальный экспонат пополнил коллекцию Музея истории Иркутска имени А. М. Сибирякова. На его хранение передан вязаный шарф длиной 18,8 метра, который официально признан Книгой рекордов Иркутской области самым длинным в регионе.

Изделие ручной работы украшало скульптуру Бабра в 130-м квартале. Инициатором создания шарфа выступила автономная некоммерческая организация по защите животных «Время добра».

Идея родилась с наступлением сильных морозов, чтобы напомнить жителям о заботе о животных. Над созданием шарфа с 1 по 21 декабря 2025 года работали 15 мастериц, которые использовали остатки пряжи от личных проектов и нитки, пожертвованные горожанами в приют. Новый музейный экспонат будет демонстрироваться публике в рамках праздничных мероприятий ко Дню города.