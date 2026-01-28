Новый регистр данных о беременных начнёт работу в России с 1 марта 2026 года

Член комитета Государственной Думы по вопросам защиты семьи, отцовства, материнства и детства Василина Кулиева сообщила, что с 1 марта 2026 года в России вступит в силу регистр данных о беременных. Этот инструмент станет частью национальной стратегии поддержки семей и демографии до 2036 года, сообщает РИА Новости.

Согласно заявлению депутата, в новом реестре будут храниться сведения о женщинах, проходящих медицинское наблюдение в рамках акушерско-гинекологической помощи. Информация включает записи о тех, кто встал на учёт до 12-й недели беременности, а также случаи осложнений и последствия, возникшие в перинатальном периоде и после родов.

Реализация проекта направлена на повышение эффективности оказания медицинской помощи матерям и детям, создание возможности мониторинга ситуации в сфере рождаемости в режиме реального времени и своевременное реагирование на любые проблемы, требующие участия медиков и государственных структур.