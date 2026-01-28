Суд признал незаконной практику овербукинга S7 Airlines

Западно-Сибирский транспортный суд удовлетворил иск прокуратуры к авиакомпании «Сибирь» (бренд S7 Airlines), признав незаконными ее действия, связанные с овербукингом. Проверка, проведенная Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, показала, что перевозчик нарушал права потребителей. Об этом пишет газета «Ведомости».

Компания систематически бронировала больше мест на рейсы, чем вмещал самолет, и в одностороннем порядке изменяла условия договора перевозки, фактически лишая пассажиров возможности лететь. Кроме того, в авиакомпании действовал внутренний документ, устанавливавший несправедливый и дискриминационный порядок обслуживания при сбоях в полетном расписании.

Прокурор потребовал и добился признания таких действий незаконными, а также запрета на их применение. Суд также признал недействительными дискриминационные положения внутреннего регламента авиакомпании, регулирующего действия в чрезвычайных ситуациях, и запретил их использование.

Напомним, что S7 Airlines не раз штрафовали за овербукинг на вылете из Иркутска. Пассажиры не смогли улететь в ноябре и октябре 2025 года, а также январе 2026 года. Чаще всего перевозчику вменяли «Оказание услуг, не соответствующих нормативным правовым актам» и штраф в 30 тыс. рублей.