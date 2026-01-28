S7 анонсировала амбициозный план увеличения пассажиропотока в Иркутской области до 3 млн человек

«Группа компаний S7» предложила значительно расширить объёмы работы в ближайшие годы, доведя пассажиропоток в аэропортах Иркутской области до 3 миллионов человек ежегодно, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В 2025 году авиакомпания S7 перевезла через аэропорт Иркутска порядка 1,9 миллиона пассажиров, плюс дополнительный поток прошёл через аэропорт Братска. Суммарно общее число перевезённых пассажиров составило более двух миллионов человек. Таким образом, реализация заявленных планов предполагает увеличение пассажиропотока более чем на 50%, приблизив итоговую цифру к трём миллионам человек в год.

Это станет возможным благодаря плану расширения географии полётов из аэропортов Иркутской области. Сегодня маршруты осуществляются из Иркутска и Братска, но предприятие рассматривает возможность запуска рейсов также из Усть-Кута и Усть-Илимска.

Правительство Иркутской области и ЗАО «Группа компаний S7» закрепили эти планы, подписав меморандум о сотрудничестве, цель которого — увеличение пассажиропотока из аэропортов региона, расширение географии маршрутов и улучшение транспортной доступности. Документ подписали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор группы компаний S7 Дмитрий Куделькин.

«Мы заинтересованы в дальнейшем развитии компании в нашем регионе. Со своей стороны окажем всю необходимую организационную и методическую помощь в рамках улучшения инфраструктуры. Всегда рады поддержать инициативу и искать новые пути взаимодействия в интересах наших жителей», — подчеркнул Игорь Кобзев.

Дмитрий Куделькин отметил, что Иркутская область давно стала важным авиационным узлом для компании.

«За последние пять лет объем перевозок вырос практически вчетверо. Мы активно инвестируем в развитие производственных мощностей и планируем существенно повысить показатели перевозок в регионе. Это позволит привлечь дополнительные кадры и обеспечить рост налоговых поступлений в региональный бюджет», — добавил он.

План S7 по росту пассажиропотока в Иркутской области выглядит достаточно амбициозно, учитывая общий спад рынка гражданской авиации в России. Общий пассажиропоток отечественных авиакомпаний в 2025 году сократился на 2,7%, достигнув отметки в 108,5 млн человек. Однако аэропорт Иркутска продемонстрировал уверенный рост пассажирских перевозок на 2,7%, обеспечивая обслуживание около 4 млн пассажиров, половина из которых приходится на авиакомпанию S7.