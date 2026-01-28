Новости

Переговоры России, Украины и США пройдут 1 февраля в Абу-Даби

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил, что очередной этап трехсторонних консультаций между представителями России, Украины и Соединенных Штатов запланирован на 1 февраля текущего года. Встреча состоится в столице Объединенных Арабских Эмиратов — городе Абу-Даби, передаёт РБК.

Дмитрия Пескова спросили о дате следующего раунда обсуждений, и он ответил: «Да, ориентировочная дата — 1 февраля. Пока исходят из этого предположения». При этом Песков уточнил, что Россия предпочитает вести переговоры конфиденциально, не разглашая деталей предстоящих мероприятий публично.

Российские переговорщики неоднократно подчеркивали важность закрытой дискуссии вокруг столь деликатной темы. По мнению представителей Москвы, оглашение содержания бесед негативно сказывается на процессе урегулирования кризиса, поскольку вызывает ненужные спекуляции и непонимание сторон.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее тоже подтвердил намерение провести новую серию трехсторонних переговоров в конце января — начале февраля. Сообщалось, что украинским властям важна регулярность диалогов и стремление достигать прогресса на каждом этапе.

Предыдущий тур консультаций состоялся в Абу-Даби, где были обозначены ключевые направления дальнейших действий. Участники выразили готовность продолжать работу над достижением взаимоприемлемых решений, хотя конкретных соглашений тогда принято не было.


