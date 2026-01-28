AZUR air отправила резервный самолет во Вьетнам для рейса в Иркутск

Рейс ZF-2578 Нячанг – Иркутск вынужденно сел в Ханое. Чтобы довести пассажиров до пункта назначения, авиакомпания AZUR air отправила резервный самолет во Вьетнам.

«AZUR air направит резервное воздушное судно в Ханой из Паттайи. По состоянию на 13:30 по Москве идет подготовка резервного воздушного судна к вылету. Планируемое время вылета резервного самолета из Паттайи в Ханой – 18:45 по местному времени, или 14:45 по Москве», – говорится в сообщении.

Службы авиакомпании работают в усиленном режиме и предпринимают все необходимые меры для обслуживания пассажиров в аэропорту Ханоя в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

О вылете резервного самолета из столицы Вьетнама в Иркутск авиакомпания обещает проинформировать дополнительно.