Иркутскую авиакомпанию «ИрАэро» оштрафовали за длительные задержки рейсов

Авиакомпанию «ИрАэро» из Иркутск привлекли к административной ответственности. Перевозчика уличили в длительных задержках вылетов.

«В августе–сентябре 2025 года авиакомпанией в связи с технической неисправностью воздушных судов и несвоевременным выходом воздушного судна после технического обслуживания допускались длительные задержки вылетов рейсов, при этом резервные воздушные суда для выполнения задержанных рейсов не предоставлялись», – пояснили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Авиакомпанию признали виновной в оказании услуг, не соответствующих нормативно-правовым актам: нарушение является повторным. Перевозчику придется заплатить штраф в 30 тысяч рублей.