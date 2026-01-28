Приангарье получило около 1,7 тысячи квот для проведения бесплатных процедур ЭКО

Около 1,7 тысячи бесплатных процедур искусственного экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) проведут жительницам Иркутской области в 2026 году – получено соответствующее количество квот, пояснили в региональном правительстве.

«Благодаря процедуре ЭКО по полису ОМС, семьи, сталкивающиеся с бесплодием, могут без финансовых затрат получить шанс на рождение долгожданного ребенка и испытать радость материнства и отцовства. В целом в Иркутской области реализуется комплекс мер, направленный на повышение рождаемости. Это и обновление медицинского оборудования, и развитие сети женских консультаций, и непрерывная подготовка кадров», – подчеркнул исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Андрей Модестов.

Процедуры искусственного оплодотворения в Иркутской области доступны по полису ОМС в рамках нацпроекта «Семья» для женщин, у которых не наступает беременность естественным путем. Координирующим центром по оказанию программ вспомогательных репродуктивных технологий в Приангарье является центр охраны здоровья семьи и репродукции областного перинатального центра Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницы.

Общая эффективность лечения составляет 36,8% – это доля рожденных детей. Эффективность лечения снижается при позднем обращении, например, в возрасте старше репродуктивного пика или при длительном стаже бесплодия – 5–10 лет и более.

Ежегодно в регионе увеличивается количество квот на проведение процедуры ЭКО. Например, в 2025 году провели 1374 процедуры. Рост свидетельствует о приоритете государства в направлении улучшения демографической ситуации и поддержки семей в вопросах репродуктивного здоровья.