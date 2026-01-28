«Скоро все разбегутся»: Матвиенко обеспокоена положением сотрудников «Почты России»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание на серьезные трудности, испытываемые сотрудниками «Почты России», особенно в сельской местности. Она подчеркнула, что нерешенность текущих проблем грозит массовыми увольнениями сотрудников почтового ведомства, передаёт ТАСС.

«Невозможно терпеть существующие условия труда, низкие зарплаты и отсутствие необходимых ресурсов. Без принятия срочных мер ситуация приведет к уходу работников из системы Почты России», — высказалась Матвиенко.

Особое беспокойство вызывают небольшие населенные пункты, где подавляющее большинство почтовых отделений работают себе в убыток, выполняя лишь социально значимую роль. Такие отделения обеспечивают доставку писем и посылок в труднодоступные регионы, зачастую становясь единственным каналом коммуникации с внешним миром.

По данным председателя правления «Почты России» Михаила Волкова, в структуре предприятия работает около 40 тысяч отделений, причем большая часть расположена в небольших поселениях и деревнях. Большинство таких подразделений являются финансово неэффективными, работающими на грани рентабельности.

Проблемы усугубились после 2022 года, когда многие иностранные логистические операторы прекратили свою деятельность в России. Это привело к резкому сокращению объема международной корреспонденции и доставке товаров. В результате выручка «Почты России» заметно упала, и организация столкнулась с серьезными финансовыми трудностями.

Для предотвращения массового оттока кадров Валентина Матвиенко призвала привлекать дополнительные меры поддержки, включая государственную помощь, обновление материально-технической базы и повышение заработной платы сотрудникам.