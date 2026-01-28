ОАК договорилась поставить шесть Ил-114-300 в Индию

ОАК и индийская Flamingo Aerospace объявили о стратегическом партнерстве в рамках выставки Wings India 2026. Стороны подписали предварительное соглашение о поставке шести самолетов Ил-114-300 начиная с 2028 года. Проект ориентирован на развитие региональной авиации Индии и предполагает передачу ей не только самолетов, но и дорожной карты по развитию авиационных компетенций, включая сервис, ремонт и инфраструктуру. Это первый практический шаг ОАК на одном из самых быстрорастущих авиационных рынков мира.

Фото https://rostec.ru/

– Индия активно наращивает внутренние авиаперевозки, рынок растет на 11 % в год и уже стал третьим в мире. При этом сохраняется дефицит самолетов для региональных маршрутов с короткими взлетно-посадочными полосами и ограниченной инфраструктурой. Ил-114-300 закрывает именно эту нишу. Для ОАК соглашение важно как точка входа в долгосрочную промышленную кооперацию с локальным партнером, а не разовая экспортная поставка, – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Ожидаемые последствия шире самого контракта, так как поставка шести самолетов станет тестом эксплуатации и основой для расширения заказа. Параллельно ОАК закрепляет за собой сервисную и технологическую составляющую проекта, что увеличивает совокупную выручку на длительном горизонте в 20–25 лет. Для корпорации это также шаг к масштабированию серийного производства и снижению себестоимости для внутренних заказчиков.

– Для акций ОАК эффект будет позитивным, но отложенным. Рынок вряд ли заложит сделку в их котировки сразу, поскольку поставки начнутся только с 2028 года. Однако по мере перехода от предварительных соглашений к твердым контрактам и расширения объемов сотрудничества интерес инвесторов может вырасти. В базовом сценарии на горизонте 6–12 месяцев акция эмитента с текущих 0,5 руб. способна подняться к 0,55–0,6 при подтверждении дальнейших заказов и прогресса по индийскому направлению, – резюмирует Владимир Чернов.