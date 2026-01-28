Центробанк видит потенциал цифровых рублей в оплате госпошлин и налогов

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе форума заявила, что интеграция цифрового рубля в систему государственных сервисов упростит проведение платежей для потребителей.

– В прошлом году г-жа Набиуллина называла приоритетами цифрового рубля зарплаты бюджетникам и развитие смарт-контрактов, в том числе для госзакупок, – отмечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global. – Таким образом, с высокой вероятностью государство начнет внедрение цифрового рубля в свой функционал, что будет способствовать продвижению этого инструмента среди населения и бизнеса.

Так, если при осуществлении госзакупок будут использоваться сделанные на основе технологии блокчейна смарт-контракты, и оплата по таким контрактам будет производиться в цифровых рублях, это усилит эффективность контроля за расходованием бюджетных средств.

Однако, как заявила глава Центробанка, цифровой рубль может внедряться и в систему государственных услуг для населения. На наш взгляд, цифровой рубль и смарт-контракты могли бы применяться для оплаты гражданами государственных пошлин, штрафов, налогов и других платных госсервисов, которые россияне сегодня получают в МФЦ, оплачивая услуги наличными или чаще всего через государственные банки.

– На 1 января 2026 года количество пользователей портала «Госуслуги» достигло 120 млн (почти 84% населения России). Судя по тому, что многие банки не берут комиссию за оплату штрафов и налогов, они не потеряют от внедрения цифрового рубля в госуслуги, а гражданам, которые пользуются соответствующим мобильным приложением, будет еще проще и удобнее производить соответствующие платежи в бюджеты, – резюмирует Наталья Мильчакова.