Военный взял в заложницы иркутянку и задушил ее

Страшная трагедия случилась в Иркутске. Предположительно, военный взял в заложницы женщину и убил ее. Об инциденте рассказал руководитель благотворительного фонда «Оберег» Александр Соболев, чьей подопечной была погибшая.

«Подонок, не придумав ничего лучшего, вчера вечером выбрал случайную, ни в чем неповинную жертву. Подставив нож, он отвел на свою квартиру совсем другую проживающую "Оберега", взял ее в заложники в 9 вечера на остановке около магазина. На ее месте могла быть любая», – рассказал Александр Соболев.

Он также добавил, что ранее мужчина «терроризировал свою жену с 7-летним сыном», которых в организации также защищали. О том, что происходило, неоднократно сообщали в полицию.

Известно, что правоохранители были вызваны и к месту вчерашней трагедии, вели переговоры с предполагаемым убийцей.

«В 02:30 ночи он вышел сам, убив заложницу (задушил), ни в чем невиновную женщину, маму двух девочек. Сегодня утром мы вызвали бабушку детишек и временно передали ей детей. Мы подключили наших психологов, чуть позже детям скажут, что случилось с мамой», – рассказал Александр Соболев.

По данным СУ СКР по Иркутской области, подозреваемого в совершении преступлении задержали и заключили под стражу. Им является Роман Мичурин. Поскольку он военный, уголовное дело, возбужденное по факту убийства, расследуют военные следователи.