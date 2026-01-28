Мэр Тулунского района лишился поста из-за утраты доверия

Полномочия мэра Тулунского района Иркутской области досрочно прекращены в связи с утратой доверия. Соответствующее решение принял Иркутский областной суд. Речь об Александре Тюкове.

«В 2022-2023 годах глава муниципального образования подписал документацию, на основании которой два его близких родственника получили денежные выплаты за счет бюджетных средств. При этом вопреки требованиям антикоррупционного законодательства, установленным ограничениям и запретам, о возникшем конфликте интересов в Думу Тулунского муниципального района он не сообщил и не принял своевременных мер к его урегулированию», – сообщает прокуратура региона.

На этом основании прокуратура внесла представление, а впоследствии направила в суд административное заявление о досрочном прекращении полномочий мэра района в связи с утратой доверия. Суд первой инстанции не согласился с данными доводами. Иркутский областной суд же поддержал надзорное ведомство.