Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 29 января: 12 417,6104 руб/1 г золота и 273,5600/1 г серебра

ЦБ РФ с 29 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 12 417,6104 руб.
- 1 грамм серебра - 273,5600 руб.
- 1 грамм платины - 6 497,8398 руб.
- 1 грамм палладия - 4 854,9902 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 111,8597 р. (0,89%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 3,8000 р. (1,41%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 420,5902 р. (6,08%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 293,8401 р. (5,71%).