Турналог превзошел ожидания: собрано 5,5 млрд рублей 2025 год

За первые девять месяцев 2025 года сборы от нового туристического налога превысили первоначальные прогнозы Федеральной налоговой службы (ФНС). По словам директора департамента развития туризма Министерства экономики Георгия Грушу, общий объем сборов составил 5,5 миллиардов рублей, что превышает ожидаемый показатель в 5 миллиардов рублей передаёт газета "Ведомости".

Большая часть доходов была обеспечена четырьмя регионами-лидерами: Краснодарским краем, Санкт-Петербургом, Ставропольским и Алтайским краем. Вместе они дали примерно две трети всех поступлений от налога. Тем не менее, некоторые регионы столкнулись с проблемами. Например, в Краснодарском крае сборы от турналога оказались ниже показателей предыдущего курорта, что вызвало критику местных властей и бизнеса. Ранее действующий курортный сбор приносил заметно большие доходы региону.

В Иркутской области также был введен туристический налог, действующий на территории 33 муниципалитетов. Как сообщил налоговый департамент, за период январь—ноябрь 2025 года взносы уплатили около 175 предприятий, внеся в региональный бюджет суммарно 34,2 млн рублей. Прогнозируется, что итоговые показатели за 2025 год составят 42–45 млн рублей. Полученные средства будут использованы для финансирования мероприятий по улучшению туристической инфраструктуры, включая строительство и модернизацию объектов гостеприимства, благоустройство популярных мест посещения туристов и обеспечение транспортной доступности зон активного туризма.