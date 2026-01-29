Новости

Рубио: Территориальные претензии Донецка — ключевая тема предстоящих переговоров в Абу-Даби

Переговоры по урегулированию конфликта между Россией и Украиной продолжатся 1 февраля в двустороннем формате, сообщил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в сенате. Основной темой обсуждения останутся территориальные претензии по Донецку, передаёт РБК.

«Активно ведется работа по поиску согласия сторон по этому вопросу. Это пока непреодолимый мост, но круг вопросов сузился до одного центрального», — отметил Рубио. Он также подчеркнул, что Украине политически сложно допустить территориальные уступки.

Встреча 1 февраля пройдет между Москвой и Киевом, при этом представители США смогут участвовать, однако спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер на переговоры не приедут.

Кремль подтвердил дату следующего раунда переговоров, который состоится в Абу-Даби. Представитель президента Дмитрий Песков отметил, что дата пока ориентировочная.

Предыдущие переговоры прошли 23–24 января в трёхстороннем формате. Впервые Россия и Украина напрямую обсудили мирный план в закрытой дипломатической резиденции Каср аш-Шати в ОАЭ, месте, предназначенном для особо важных встреч.

Москва настаивает на выводе украинских войск из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, а также признает эти территории и Крым частью России.  Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Донбасс и Новороссия перейдут под контроль России любым путем — военным или дипломатическим.


