В России зафиксирован рекордный спад числа мигрантов

К началу 2026 года численность иностранных граждан, находящихся в России, уменьшилась до 5,7 млн человек, сократившись на 10% по сравнению с прошлым годом. Такие предварительные данные привел глава аналитического отдела Управления миграции МВД России Александр Пережогин на специализированной конференции «Новая миграционная политика РФ», сообщает газета "Ведомости".

Основная причина снижения связана с сокращением численности несовершеннолетних иностранных граждан почти на четверть. Министр внутренних дел указал, что окончательные итоги прошедшего года будут подведены позже, однако уже сейчас очевидно значительное уменьшение доли детей среди общего числа приезжих.

Особое внимание уделяется иностранным гражданам, чьи дети находятся в России незаконно или не получают обязательного школьного образования. Российские власти вправе принять решение о признании пребывания таких семей нежелательным, сообщила официальная представительница МВД Ирина Волк.

С конца января 2026 года вступит в силу закон, обязывающий взаимодействие органов МВД и образовательных учреждений по вопросам учета иностранных детей. Благодаря этому удастся оперативно выявлять потребность в образовательной поддержке, подчеркнули представители Министерства просвещения.

Дополнительно отмечается, что сокращение числа мигрантов стало следствием жестких мер контроля. Нарушение миграционного законодательства ведет к автоматическому внесению гражданина в специальный реестр контролируемого лица (РКЛ), исключающее дальнейшее проживание и пользование банковскими счетами. В результате мигранты часто лишаются возможности оставаться в России даже временно и сталкиваются с ограничениями въезда обратно.

Ранее заместитель секретаря Совета Безопасности России Александр Гребенкин, представляя новую концепцию миграционной политики государства на ближайшие пять лет, отметил изменение приоритетов правительства относительно роли мигрантов. Привлечение иностранцев больше не рассматривается как инструмент преодоления демографической проблемы. Сейчас миграция позиционируется преимущественно как средство поддержки экономического роста.

Среди ключевых направлений реформы выделяются следующие меры:

- Ужесточение требований к условиям пребывания иностранных граждан в России.

- Сокращение временных рамок для долгосрочного пребывания без наличия правовых оснований.

- Предупреждение формирования замкнутых этнических анклавов в регионах страны.

Для иностранных работников вводится обязательное требование покинуть страну по окончании официального разрешенного срока пребывания. Члены семьи мигрантов, не занимающиеся трудовой деятельностью или учёбой, также столкнутся с рядом ограничений. Параллельно государство намерено совершенствовать механизмы регулирования и повышения прозрачности найма иностранных сотрудников, активно взаимодействуя с основными поставщиками рабочей силы — Узбекистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном.

Новый порядок ограничения срока нахождения безвизовых граждан, принятый с 1 января 2025 года, существенно усложнил процесс длительного проживания в стране. Вместо старых норм «три месяца каждые полгода» установлен лимит в 90 дней в течение целого года, отмечают эксперты рынка труда.