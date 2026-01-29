Новости

Братчанку Дарью Олесик пригласили на зимние Олимпийские игры 2026 года

Фото с сайта Федерации санного спорта России

Международный олимпийский комитет (МОК) направил официальные приглашения для участия в зимних Олимпийских играх 2026 года российским спортсменам. В число приглашенных в категории «Санный спорт» вошли Дарья Олесик и Павел Репилов. Об этом пишет ТАСС.

Дарья Олесик, уроженка Братска, является действующей чемпионкой России и воспитанницей спортивной школы «Олимп». Сейчас она выступает за Московскую область.

Павел Репилов выигрывал чемпионат России дважды.

Игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. Российские и белорусские спортсмены выступят в нейтральном статусе.


