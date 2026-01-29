Механизм маркировки телефонных звонков оказался бесполезным и нуждается в доработке

Сергей Боярский, глава комитета Государственной Думы по информационной политике, технологии и связи, публично выразил сомнения в эффективности действующей системы маркировки звонков. Во время своего выступления на пленарной сессии форума «Инфофорум» 28 января 2026 года он заявил, что существующая практика недостаточно защищает пользователей от потенциальных угроз, таких как телефонное мошенничество, сообщает газета "Ведомости".

«Не могу не сказать о тех мерах, которые, на мой взгляд, заработали некорректно, и вряд ли их можно назвать эффективными, – рассказывал Боярский. – Это в первую очередь маркировка вызовов. Давайте честно скажем, что маркировка либо не работает, либо работает некорректно. То, что нам периодически показывают, что нам звонят «товары и услуги», никак нас не спасает от потенциального звонка мошенника. Маркировка осуществляется слишком широкими мазками».

Стоит отметить, что ещё одной причиной слабой работы системы является недостаточная готовность бизнеса соблюдать установленные правила идентификации звонков. Так, начиная с 27 января 2026 года, операторы мобильной связи прекратили помечать входящие звонки от ряда известных банков, таких как Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк, потому что сами финансовые организации вовремя не заключили договора с операторами.

Отсутствие подписи необходимых договоров привело к появлению новых категорий звонков «без маркировки», которые вызывают недоверие у абонентов. Несмотря на заявленные тарифы за такую услугу, многие компании предпочли отказаться от неё ввиду высоких цен.

Операторы подчёркивают, что проблема вызвана именно задержкой заключения соглашений со стороны самих корпораций, которые имеют достаточный срок для подготовки документов, но пренебрегли установленными правилами.

Такая ситуация показывает необходимость внесения поправок в действующие нормативно-правовые акты, позволяющие снизить финансовую нагрузку на корпорации и обеспечить полноценную работу сервиса маркировки звонков.