Эксперты предупредили о рисках организованного набора мигрантов в России

Эксперты обсудили риски и перспективы введения организованного набора мигрантов в России. По мнению специалистов, такая система позволит лучше контролировать пребывание иностранных работников в стране, однако может негативно сказаться на малом бизнесе и привести к дефициту рабочей силы, предупреждают во ФНИИСЦ РАН.

На конференции «Новая миграционная политика России» представители МВД, депутаты и учёные рассмотрели необходимость введения на федеральном уровне организованного набора мигрантов. При этом мигрант приезжает для работы у конкретного работодателя, регистрируется в специальной системе и при нарушении правил теряет право находиться в России, сообщает РБК.

Глава комитета по труду Госдумы Ярослав Нилов отметил, что в стране существует «определённая потребность» в рабочих руках, которую следует закрывать через целевой набор. Он подчеркнул, что законодательство уже усилило контроль за миграционными процессами, но остаются недоработки.

Замначальника департамента внешней трудовой миграции МВД Николай Скоба рассказал о внедрении организованных механизмов трудоустройства иностранцев и цифровизации миграционных процессов. Он выделил основные принципы: упорядочивание миграции, обеспечение безопасности, ориентация на экономические потребности и интеграция мигрантов, включая знание языка и уважение традиций.

Виктория Леденева из Института демографических исследований ФНИИСЦ РАН выразила опасения, что регионы с низкой миграционной привлекательностью могут остаться без мигрантов при введении новых правил. Она также отметила, что малый бизнес пока не сможет работать в рамках организованного набора, и подчеркнула важность прописать механизм возвращения мигрантов после окончания работы.

В конце 2025 года МВД предложило провести эксперимент по привлечению иностранных работников через организованный набор с созданием реестров работодателей и мигрантов. Нанять мигранта можно будет только из реестра, а правительство ежегодно будет устанавливать квоты. НДФЛ с доходов таких работников будет поступать в бюджеты регионов в виде фиксированных авансов.

К началу 2026 года число иностранных граждан, проживающих в России, сократилось до 5,7 млн человек, что составляет снижение на 10% по сравнению с показателями предыдущего года. Ключевой фактор уменьшения – существенное снижение числа несовершеннолетних мигрантов, которое составило почти четверть от предыдущей цифры. Одновременно правительство усилило контроль за соблюдением миграционного законодательства. Теперь любое нарушение влечет немедленное включение нарушителя в специальный реестр ("Реестр Контролируемого Лиц"), автоматически препятствующий дальнейшей легализации и доступу к финансовым услугам. Эти жесткие меры оказывают прямое влияние на общую динамику притока мигрантов в страну.