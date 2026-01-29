Итоги акции от «Иркутскэнергосбыта»: 55 тысяч сибиряков легально списали пени за ЖКХ

В «Иркутскэнергосбыте» завершилась традиционная предновогодняя акция по списанию пеней за долги по услугам ЖКХ. Ее суть была проста: жителям Иркутской области, которые полностью погасили свою задолженность за 2025 год, компания списала штрафы за просрочку этих платежей. Такой финансовый подарок к праздникам получили 55 364 человек.

Акция прошла в два этапа и требовала от участников простых действий:

подключить удобную электронную квитанцию; погасить долги – сначала за ноябрь до 10 декабря, а затем за декабрь до 10 января 2026 года.

Важное уточнение: списывались именно неустойки, а не пени, начисленные по решению суда. Большинство жителей – 68% от числа всех принявших участие в предновогодней акции – воспользовались шансом, чтобы рассчитаться за электроэнергию. Наиболее активными стали жители Иркутска, Ангарска, Братска, Тулуна и Черемхово.

«Для нас это не просто цифры в отчете, а 55 тысяч реальных историй, где мы смогли помочь. Мы всегда ищем индивидуальный подход к каждой ситуации, потому что понимаем: за каждым платежным документом стоит человек, семья, свои обстоятельства. Наша задача – не просто выставить счёт, а помочь найти комфортное и справедливое решение», – отметила Оксана Придиус, зам.директора по работе с бытовыми потребителями «Иркутскэнергосбыта».

Акция стала еще одним шагом в политике социальной ответственности компании, направленной на поддержку жителей региона и создание более гибких и понятных условий для расчета за коммунальные услуги. «Иркутскэнергосбыт» напоминает о возможности подключения электронных сервисов, которые не только экологичны, но и позволяют контролировать платежи и вовремя участвовать в подобных выгодных предложениях.